Uzmanlar açıkladı. Geçmeyen depresyonun nedeni ortaya çıktı

Uzmanlar D vitamini eksikliği ve depresyon arasındaki ilişkin hakkında dikkat çeken önerilerde bulundu.

D vitamini eksikliği, birçok fiziksel ve ruhsal hastalıkla bağlantılı bir durumdur.

Depresyon, mutsuzluk, isteksizlik, hayattan zevk alamama gibi belirtilerle ortaya çıkan bir ruh sağlığı bozukluğudur.

D vitamini, güneş ışığı ile ciltte üretilebildiği için, güneşli günlerde vücudun belirli bir kısmının güneşlenmesi önerilir.

Ayrıca D vitamini içeren besinler (yağlı balıklar, süt ürünleri, yumurta vb.) de tüketilmelidir.

D vitamini takviyesi almak gereken durumlarda, doktor tavsiyesi ile yapay ışık tedavileri veya vitamin hapları kullanılabilir.

D vitamini eksikliğinin giderilmesi, Covid-19 risklerini de azaltabilir.

Ruh ve beden sağlığı için D vitamini seviyelerinin normal olmasına dikkat edilmelidir.