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  • AKP tüm risklere rağmen deprem bölgesinde temel atma töreni düzenledi. Uzmanlar sakıncalı diyerek uyarmıştı

AKP tüm risklere rağmen deprem bölgesinde temel atma töreni düzenledi. Uzmanlar sakıncalı diyerek uyarmıştı

Kahramanmaraş'taki büyük deprem sonrası depremlerin peş peşe yaşandığı ve uzmanların beton dökülmesinin 'sakıncalı' olduğu uyarısında bulunduğu deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile temel atma töreni düzenlendi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 19:26
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Uzmanlar sakıncalı diyerek uyarmıştı. AKP risklere rağmen deprem bölgesinde temel atma töreni düzenledi

AKP tüm risklere rağmen deprem bölgesinde temel atma töreni düzenledi. Uzmanlar sakıncalı diyerek uyarmıştı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, sözleşmesi imzalanan 46 bin 327 konutun 17 bin 902'sinin temelleri atıldı.

Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. 

Erdoğan bugün 3 depremin yaşandığı Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde, açıklamalarda bulundu.

UYARILARA RAĞMEN TEMEL ATILDI

Uzmanların, depremlerin sürdüğü bölgelerde temel atma töreninin "sakıncalı" olduğu yönündeki açıklamaları karşın depremin ağır yıkım yarattığı 11 ilde eş zamanlı temel atma töreni dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ CAN KAYBI 12 BİN 307

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki büyük depremin yanı sıra, sayıları 20 bine yaklaşan artçı sarsıntılar bile tek başına karşılaştığımız felaketin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir. Kahramanmaraş'ta can kaybımız 12 bin 307" açıklamasında bulundu.

NACİ GÖRÜR 'SAKINCALI' DEMİŞTİ

Öte yandan, 11 ili etkileyen depremlerde enkaz kaldırma çalışmaları ve artçılar devam ederken, iktidar yine bilimden uzak bir yöntemle inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün 5.3, 4 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe depremler yaşandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, 26 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarına ilişkin şu uyarıda bulunmuştu:

“Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir.”

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