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Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şişmanlıkların son 10 yılda arttığını açıklayarak uyardı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:35
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Uzmanlar son 10 yılda şişmanlıkların arttığını açıkladı

Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, Fizyomer zayıflama ve sağlıklı yaşam ünitesinde sorumlu bir dahiliye hekimi kontrolünde şişmanlık tanı-tedavisi ve takibi yapıldığını belirtti.

Dr. Levent, “Şişmanlık, tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, uyku apnesi, yağlı karaciğer hastalığı ve ağrılı eklem hastalıklarının meydana gelmesinde ana rol oynamaktadır. O nedenle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık organlara da zarar veriyor. Bundan dolayıdır ki Sağlık Bakanlığı, şişmanlık hastalığının tedavi ve kontrolünde, sorumlu bir dahiliye hekimi ve ihtiyaç halinde diğer branş hekimleriyle konsültasyonun yapılabildiği bir zayıflama programını önermektedir” dedi.

“EN ÖNEMLİ NEDENİ İNSÜLİN DİRENCİ”

Şişmanlığın en büyük nedeninin insülin direnci olduğunu belirten Dr. Hasan Levent, “İnsülin direncinde hastalar iştahlarını kontrol edemez, sık sık acıkırlar ve çok yerler.” diye konuştu. Dr. Levent diğer şişmanlık nedenlerini ise şöyle sıraladı:

“Diğer nedenler arasında genetik-soya çekim faktörü, stres, sıkıntı ve depresyon gibi duygusal faktörler, doğum kontrol, anti depresan ve kortizon ilaçları, hipotroidi, cushing ve şeker hastalığı gibi hormon hastalıkları, hareketsiz yaşam ve yaş faktörü bulunuyor.”

“STRES VE PANİK DİYETTE HÜSRANLA SONUÇLANIR”

Çok sayıda insanın sadece diyet değişikliği ve artan fiziksel aktivite ile kilo veremeyeceğine dikkat çeken Dr. Levent, “Sık sık değişen formül diyetler Ama açlık hissi, iştah fazlalığı, stres ve panik duyguları, sindirim problemleri, motivasyon düşüklüğü tedavi edilmediği için zayıflama diyetleri her seferinde hüsranla sonuçlanır” ifadelerini kullandı.

Diyetle kilo vermek isteyenlerin çeşitli sorunlarla karşılaştığına dikkat çeken Dr. Hasan Levent, şunları söyledi: “Kilo vermek isteyen insan ilk anda panik, arkasından depresif duygular ve psikosomatik sorunlar yaşar. Açlık hissi, sinirlilik, baş ağrısı, çarpıntı, titreme, halsizlik ve yorgunluk, konsantrasyon azalması, uykusuzluk, isteksizlik, karında şişkinlik, hazımsızlık, mide kazınması.”

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