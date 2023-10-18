Uzmanlar uyardı. Birçok kadın bu hastalığı tanımıyor

Editör: Naim Aroğlu

Uzmanı, hormonal bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu’nun özellikle üreme çağındaki kadınlarda yaygın görüldüğüne dikkat çekti. Uzmanı kadınlara uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları, Doğum Uzmanı, “Ancak PCOS belirtileri pek çok hastalıkla karıştırıldığı ve hastalar tarafından yeterince tanınmadığı için geç fark ediliyor” diyerek kadınları uyardı.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

Polikistik over sendromu kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında yer almaktadır.

Polikistik over adet görememe ya da uzun aralıklarla adet görme gibi düzensizliklerle kendini belli eder. Polikistik over sendromunda, kanda androjen adı verilen hormonların artışına bağlı olarak ciltte sivilcelenme, yağlanma, saç dökülmesi ve tüylenme gibi belirtileri vardır.

Hormonal bozuklukların yol açtığı polikistik over sendromu, yumurtalıkların androjenleri fazla salgılamasıyla ortaya çıkar. Bu durum kadınlarda kısırlık, tüylenme, sivilcelenme gibi sonuçlara yol açabilmektedir.

Normal değerlere sahip bir kadında FSH/LH hormon testi 3 civarında görülürken, bu sendroma sahip kadınlarda ise daha yüksek sonuçlar vermektedir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İnsilüne karşı direnç

-Kiloda artış

-Saç dökülmesi

-Tüylenme

-Sivilce

-Yüz bölgesinde yağlanma

-İltihap

-Düzensiz adet

-Cildin kararması

-Baş ağrısı

-Kısırlık

-Depresyon