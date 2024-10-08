Uzmanlar uyardı! Kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli

Kaynak: İHA
Uzmanlar uyardı! Kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına dikkat çeken Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır" diyerek uyarıda bulundu.

Kene kırma diye bilinen yöntemin yanlış olduğunu açıklayan Doç. Dr. Faruk Karakeçili, " Kırım Kongo Kanamalı Ateşi genellikle nisan, mayıs aylarında hızla artmaya başlıyor. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz korunma yöntemleri ve diğer hususlarda. Hayvanların üzerinden çıplak elle keneleri koparıp ezip atılması buna halk arasında kene kırma deniyor.

En büyük hatalardan birisi. Bunu yıllardır vatandaşlarımıza söylüyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Hala kene kırma vakasıyla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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