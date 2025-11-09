İngiltere'de uzmanlar bu yıl grip mevsiminin beklenenden bir ay önce başladığını duyurdu. Sputnik Türkiye'nin haberine göre, yaz aylarında grip virüsünde ani bir mutasyon yaşandığı ve bunun nadir görülen bir durum olduğunu aktaran World Influenza Centre at the Francis Crick Enstitüsü uzmanları virüsün bağışıklığı kolayca aşabildiğini ve çok daha hızlı yayıldığını vurguladı.

'ENDİŞELİYİM...'

Prof. Nicola Lewis, yaşanan durumu uzun zamandır görmediklerini ifade ederek endişeli olduğunu dile getirdi.

VİRÜS DAHA HIZLI YAYILIYOR

Virüsün yayılma hızının arttığını söyleyen araşturmacılar, grip virüsünün normalde ortalama 1.2 kişiye bulaştığı, bu yıl ise bu sayının 1.4’e çıktığı belirtti.

Vakaların özellikle okullardaki çocukları etkileyeceğini vurgulayan uzmanlar, asıl etkinin virüsün yaşlı kuşağa ulaşmaya başlamasıyla görüleceğini ifade etti. Virüsün, yıllardır görülmeyen bir yapı değişikliğine uğradığını belirten uzmanlar, virüsün grip türleri arasında daha ağır seyreden H3N2 grubuna ait olduğu kaydetti.

'AŞININ KORUMASI DAHA DÜŞÜK'

Grip aşısının bu yıl daha az koruma sağlayacağını ifade eden uzmanlar yeni mutasyonun, aşı üretimi planlandıktan aylar sonra ortaya çıktığını vurguladı. Prof. Fraser, “Koruma tam olmayabilir fakat az da olsa koruma, hiç olmamasından iyidir” değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan doktorlar ve sağlıkçılar vatandaşları bulaşı riskine karşı sık sık kalabalık yerlerde maske takmaları ve sık sık ellerini yıkamaları konusunda uyarıyor.