Uzmanlar uyarmış ama ciddiye alınmamıştı. Okullarda uyuz alarmı

Uzmanlar uyuz konusunda uyarıları peş peşe gelmişti. Onlarca öğrencide uyuz görüldüğü bildirilmesi dikkat çekti.

Uzmanlar uyarmış ama ciddiye alınmamıştı. Okullarda uyuz alarmı

Gazete Duvar’ın haberine göre; Antakya’da bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda 70’den fazla öğrencinin uyuz hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.

Durum medyaya yansıdıktan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan 6 kişilik bir ekip okula gelerek inceleme yaptı.

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“ÖĞRENCİLERİ OKULA SOKMAYIN”

Yapılan incelemede ilk olarak 35 öğrencinin uyuz olduğu belirlendi. Daha sonra hafta sonu araya girince, pazartesi günü okula gelen başka öğrencilerde de uyuz belirtileri görüldüğünü ifade eden bir öğretmen, yaşananları şöyle anlattı:

“Bakanlıktan gelen ekip çocukları muayene edip, uyuz teşhisini koydu. Öğrencilerin okula gelmelerine izin verilmedi. Birkaç gün sonra 40 öğrencide daha aynı yaraları fark ettik. Yani şu anda 70’i geçen öğrenci uyuz. Bunlar saptadıklarımız. İl Milli Eğitim, ‘Sağlık Bakanlığı’na rapor vereceğiz, öğrencileri okula sokmayın’ dedi. Çocuğa ‘Evde ayrı kal, eşyalarını ayrı tut’ dedim. Çocuk evdeki diğerlerinde de yaraların bulunduğunu söyledi. Uyuzun kuluçka süresi var, 40 gün sonra beliriyor. Biz de öğrenciler de bu konuda yeterince bilgili değiliz. Şu an başka öğrencilerde ve öğretmenlerde de olma ihtimali var, korkuyoruz.”

Uzmanlar okulların açılması ve uyuz konusuna böyle uyarmıştı:

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