Uzmanlar yaşam süresini kısaltan alışkanlıkları açıkladı. Hepimiz en az birini yapıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı beslenmenin sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığımızı da etkilediğini söylüyor. Ancak, birçok toplum fast food, işlenmiş gıdalar ve şekerli içecekler gibi sağlıksız beslenme alışkanlıklarına kaymış durumda. Sonuç olarak, obezite, kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklar da artıyor.

Bugün beslenme ile sağlık arasındaki bu derin bağı keşfetmeye ve daha sağlıklı bir yaşam tarzına nasıl adım atabileceğimize odaklanacağız. Beslenmenin sadece kilo kontrolü için değil, aynı zamanda yaşam süresini uzatma ve yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip olduğu konusunda uzmanlar hemfikir. Bakalım hayatınızı kısaltan bu beslenme alışkanlıklarından kaçına sahipsiniz.