İnsan ömrünün ne zaman 120 yıl olacağı ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Muğla Aile Hekimleri Derneği'nin düzenlediği 'Aşı Okulu' konferansında konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Zona ve RSV gibi yeni aşılar hakkında bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Şenol, Zona aşısının, genç yaşlarda geçirilen ancak vücutta gizli kalan virüslerin ileri yaşlarda yeniden aktif hale gelmesini önlediğini vurguladı.

Prof. Dr. Şenol, aşıların bağışıklık sistemini güçlendirerek hastane başvurularını ve tedavi maliyetlerini azalttığını belirtti.

Şenol, aşıların hastalıkların yayılmasını engelleyerek toplum sağlığını koruduğunu ve özellikle 50 yaş üzerindeki seyahat eden ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan kişiler için önemli olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Prof. Dr. Şenol, insan ömrünün her yüzyılda arttığına dikkat çekerek, 2080 yılında ortalama insan ömrünün 120 yıl olabileceğini öngördü.

Bu durumun, daha kırılgan bir nüfus anlamına geldiğini ve aşıların, sanitasyon ve antibiyotikler gibi tıbbi gelişmelerle birlikte insan ömrünü uzattığını Şenol, söyledi.

Kovid-19 ile birlikte, aşıların kontrol ettiği hastalık sayısının 20'ye yaklaştığını ve bu hastalıkların, ölümcül sonuçlar doğurabileceğini Şenol, ekledi.

Prof. Dr. Şenol, yeni geliştirilen Zona ve RSV aşıları hakkında bilgiler paylaştı.

Şenol; Zona aşısının, özellikle ileri yaş ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için önemli olduğunu belirtti.

Şenol; Zona aşısının, suçiçeği virüsünün neden olduğu ve vücutta uyuyan Zona hastalığını önlemek için kullanıldığını, 50 yaş üstünde yüzde 50, 70 yaş üstünde ise yüzde 70 oranında hastalığın tekrar aktif hale gelebileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Şenol; RSV aşısının ise, özellikle risk altındaki grupları ve küçük bebekleri solunum yolu enfeksiyonlarından korumak için geliştirildiğini söyledi.

Şenol, HPV aşısının kadın genital kanserlerini önlemede yüzde 95'in üzerinde bir etkinlik gösterdiğini ve Türkiye'nin ulusal aşılama programına dahil edilmesinin önemine değindi.

Şenol, aşının 9 yaşından başlayarak 45 yaşına kadar olan kadın ve erkeklere önerildiğini, 45 yaş üstünde ise klinik kararla uygulanabileceğini belirtti.

Şenol, HPV aşısının, kadın rahim ağzı kanserleri başta olmak üzere, erkeklerde ağız-boğaz ve anal bölge kanserlerini önlemede etkili olduğunu vurguladı.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HASTALIKLAR

Prof. Dr. Şenol, küresel iklim değişikliğinin hem yeni hem de eski hastalıklar üzerindeki etkilerini anlattı.

Şenol, Küresel iklim krizinin, artık dönüşü olmayan bir süreç olduğunu ve insanlığın bu afete karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Şenol, hükümetlerin ve uluslararası işbirliğinin bu konuda önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Şenol; İklim krizinin neden olacağı göçler, denizlerin ısınması, buzulların erimesi ve vektör kaynaklı hastalıkların yayılması gibi konulara değinerek, bu yüzyılın salgın hastalıklarla dolu olacağını öngördüğünü ifade etti.