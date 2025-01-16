Uzmanlardan ailelere çocuklar için karne uyarıları

Çocuk psikolojisi konusunda uzman olan Dr. Jane Williams, "Karne, çocuğun akademik başarısını yansıtır, ancak bu onların kişisel değerini belirlemez. Karnedeki düşük notlar, çocuğun yeteneklerinin ya da potansiyelinin bir yansıması değildir. Çocuklar, sadece okulda elde ettikleri başarılarla tanımlanmamalıdır" dedi.

Dr. Williams, ailelerin çocuklarının karne notları ile ilgili olumsuz yorumlar yapmaktan kaçınmalarının önemine dikkat çekti.

Çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi için onların kişisel değerleriyle ilgili olumlu ve destekleyici bir ortam yaratılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, karne döneminde yapılan kıyaslamaların çocuklarda kalıcı kaygılara yol açabileceğini belirtti.

Gelişim psikologu Prof. Dr. Emily Harris, "Çocuklar, akranlarıyla kıyaslanmamalı. Bu tür kıyaslamalar, çocuğun kendisini sürekli yetersiz hissetmesine neden olabilir. Ayrıca başarısızlıkla suçlanmak, çocuğun öz güvenini zedeler ve uzun vadede kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir" dedi.

Harris, ailelerin çocuklarına sadece akademik başarılarıyla değil, tüm kişisel özellikleri ve potansiyelleri ile değer vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar, kimliklerini keşfetme aşamasında oldukları için bu tür dışsal baskılar daha da yıkıcı olabilir.

Ailelerin, çocuklarının notlarına takılmadan onları kendi içsel değerleri ve yetenekleri üzerinden desteklemeleri büyük önem taşıyor.

Eğitim psikoloğu Dr. Linda Williams, "Çocuklar, başarısızlıkla suçlanmak yerine, başarısızlıkların bir öğrenme fırsatı olarak görülmesini öğrenmelidir. Ailelerin, çocuklarına başarısızlıklarıyla da gurur duyabileceklerini öğretmesi gerekir. Her çocuk farklı hızda gelişir ve her birinin güçlü olduğu farklı alanlar vardır" dedi.

Başarı ve başarısızlık arasındaki farkı doğru bir şekilde anlatabilmek, çocukların duygusal gelişimi için çok önemli.

Karnedeki notlar, çocukların sadece akademik yeteneklerinin bir göstergesi olsa da, onların kişisel gelişimleri, empati, oluşturuculuk ve diğer sosyal becerileri de son derece önemli.

Uzmanlar, ailelerin çocuklarına destek verirken onları motive etme şeklinin de önemli olduğunu belirtti.

Çocuk gelişimi uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte hedefler belirlemesi, bu hedeflere ulaşırken onlara cesaret vermesi ve başarıları kutlaması, çocuğun öz güvenini geliştirir. Düşük notlar, çocukların sadece belirli bir konuda zorluk yaşadığını gösterir, ama bu onların değerini asla düşürmez" dedi.

Ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, karne döneminde ne olursa olsun, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerekir.

Dr. Thompson, "Çocuklar için sadece okul başarıları değil, aynı zamanda duygusal sağlığı ve genel mutluluğu da önemlidir. Bu yüzden çocukların başarıları ya da başarısızlıkları, onları olduğu gibi kabul etmeyi engellememelidir" diyerek ailelere önemli bir hatırlatmada bulundu.