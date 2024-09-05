Uzmanlardan apartman sakinlerine yılan uyarısı: Vatandaşların korkulu rüyası oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uzmanlardan apartman sakinlerine yılan uyarısı: Vatandaşların korkulu rüyası oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte evlere girmeye başlayan yılanlar vatandaşları korkuturken uzmanlardan konuya ilişkin vatandaşlara uyarı geldi.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor. Son dönemlerde apartmanlara kadar giren yılanlar, vatandaşları kara kara düşündürüyor.

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Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülen yılanlar, şimdilerde ise apartman ve evlerin içine kadar girmeye başladı. Bazı yerlerde yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşları da kara kara düşündürüyor.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer yaptığı açıklamada, "Yılanlar aşırı sıcaklardan dolayı artık serin yer olarak apartman ve binalara girmeyi seçiyorlar.

Sıcaklardan bunaldıkları için insanların yaşam alanlarına kadar giriyorlar. Bu durum fazla sürmez. Yaklaşık 15 gün sonra artık yılanlar görünmeyecektir. Havalar serinledikten sonra toprağın altına çekilerek kış uykusuna yatacaklar" dedi.

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