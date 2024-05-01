Uzmanlardan bebek isteyen çiftlere beslenme önerileri

Çiftlerin çocuk sahibi olma hayali sürerken, beslenmenin bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekiliyor.

Bebek sahibi olmayı arzulayan çiftlere, uzmanlar tarafından beslenme tavsiyeleri sunuldu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu, üreme sağlığı üzerine kadın ve erkek için önerilerde bulundu.

Jinekolog Açıkgözoğlu, doğurganlığı etkileyen unsurlara işaret ederken, hamilelik şansında sperm ve yumurta kalitesinin yanı sıra beslenmenin de önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Açıkgözoğlu, yanlış beslenme alışkanlıklarının sperm ve yumurta kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti ve "Çocuk planlayan çiftler, üreme hücrelerinin sağlığını korumak adına, yüksek karbonhidratlı yiyecekler, trans yağlar, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz ve şeker içeren gıdalardan kaçınmalıdır" dedi.

Op. Dr. Seval Taşdemir ise çocuk sahibi olmayı isteyen çiftlere yönelik beslenme önerilerinde bulundu.

Taşdemir'in tavsiyeleri arasında kepekli tahıllar ve yüksek lif içeren gıdaların tüketilmesi yer alıyor.

Fazla şeker ve karbonhidrat alımının vücutta yağ olarak depolanmasına ve kan şekeri seviyelerinin kontrolünü zorlaştırmasına karşı uyarıda bulunarak, bu durumun insülin direncine ve kadınlarda yumurtlama problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

Taşdemir, yüksek şeker içeren karbonhidratlar yerine lif bakımından zengin tam tahılların tercih edilmesinin insülin direncini azaltabileceğini belirtti.

GEBELİK ŞANSINI ARTIRAN BESİNLER:

Gebelik, her ne kadar doğal bir süreç gibi görünse de, bazı durumlarda zorlayıcı olabilir.

Günümüz koşullarında gebeliği etkileyen pek çok faktör bulunmakta.

Araştırmalara göre, günümüzde her yedi kadından biri hamilelikte zorluk yaşamakta ve bu oranın gelecekte artması bekleniyor.

Yumurta sayısı ve kalitesi, yanlış yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden olumsuz etkilenebilir.

Ancak, yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen infertilite sebeplerine rağmen, sağlıklı beslenme ve doğru yaşam tarzı ile gebelik şansı artırılabilir.

Harvard Üniversitesi ve Cleveland Clinic'in çalışmalarına göre, doğru beslenme ile gebelik şansı %70'e kadar yükselebilir.

Yumurta kalitesi ve sayısını artırmak için, özellikle folik asit, omega 3, A, D, E vitaminleri ile çinko ve selenyum içeren gıdaların düzenli tüketimi önem taşır.

Bu bileşenler genellikle günlük tükettiğimiz tahıl, taze meyve, sebze ve kuruyemişlerde bulunur.

Sağlıklı beslenme için önerilen gıdalar:

• Yeşil yapraklı sebzeler

• Brokoli

• Brüksel lahanası

• Lahana

• Patates

• Havuç

• Nar

• Avokado

• Muz

• Kırmızı meyveler (dut, ahududu, yaban mersini)

• Yağsız et (tavuk, kırmızı et)

• Yumurta

• Somon

• Zerdeçal

• Sarımsak

• Zeytinyağı

• Kabak ve ayçiçeği çekirdeği

• Keten tohumu

• Badem

• Ceviz

• Mercimek ve fasulye