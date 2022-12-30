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Uzmanlardan ev hanımlarına ve temizlikçilere uyarı. Hastalık saçıyor

Türkiye’de bilinçsizce kullanılan temizlik malzemelerinin hijyen sağlamaya çalışan pek çok ev hanımını sağlığından ettiği ifade edildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:46
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Uzmanlardan ev hanımlarına ve temizlikçilere uyarı

Uzmanlardan ev hanımlarına ve temizlikçilere uyarı. Hastalık saçıyor
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İHA’nın haberine göre; Aydın’da Temizlik Firması sahibi Menderes Peker, temizlik kadar temizlik için kullanılan ürünlerin de önemli olduğunu söyleyerek, “Çamaşır suyu ile kireç çözücüyü aynı anda kullanmak en büyük temizlik kazaları arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ev hanımlarının büyük bir kısmının ilerleyen yaşlarda temizlik sırasında kullandıkları sağlıksız ürünlerden maruz kaldıkları kimyasallardan dolayı başta solunum yolları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara yakalandığını belirten Menderes Peker şunları açıkladı:

“Beslenmede doğal ürün kullanımı ne kadar önemli ise temizlik sırasında da doğal ve uygun ürünlerin kullanımı o kadar önemlidir. Bu nedenle gıda ürünü alırken ne kadar hassas isek temizlik ürünü alırken de o kadar hassas olmalıyız”

Temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin, farklı kimyasal maddeler içerdiğini, bu maddelere sık ve yoğun maruz kalmanın solunum yollarında önemli hasarlara yol açtığının bilindiğini ve hekimlerin bu konudaki uyarılarının dikkate alınmasını tavsiye eden Temizlik Firması sahibi Menderes Peker, deterjan kullanımında da bilinmesi gereken önemli hususlar olduğunu söyledi.

Peker, “Özellikle astım, kronik bronşit, KOAH gibi hastalıkları olan kişilerde bilinçsiz kullanılan deterjanlar daha ciddi solunum problemleri oluşturabiliyor. Örneğin, çamaşır suyu ile kireç çözücüyü aynı anda kullanmak ciddi tehlikedir. Bunu bilmeden kullanan pek çok kişinin temizlik sırasında baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldığını pek çok kez şahit olmuşuzdur. Nasıl bir ilaç kullanırken eczacıya ya da hekime danışılıyorsa temizlik malzemesi kullanımında da doğru kullanım için mutlaka uzmanına danışılmalıdır” diye konuştu.

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