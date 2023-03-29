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Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı

Göz uzmanları göz tansiyonu hastalığının körlüğe kadar neden olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarını sıraladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:27
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Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı

Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, halk arasında göze kara su inmesi ya da ‘avareş’ denilen göz tansiyonu rahatsızlığının körlüğe kadar neden olabileceğini ifade ederek, bu rahatsızlığın genellikle 40 yaş üzeri görüldüğünü dile getirdi.

Göz tansiyonu hastalığının sinsi bir rahatsızlık olduğuna dikkat eden Yazıcıoğlu, “Normalde biz karşıya baktığımız zaman geniş bir alanı görürüz. Fakat göz tansiyonu hastalığında görme alanımız gittikçe daralır. Karşıya bakışta çok problem oluşturmadığı için gözden kaçabilen bir durumdur” sözlerini kullandı.

Göz tansiyonunun, normal sınırlarının dışına çıktığı zaman gözün arkasındaki sinirlerin kurumasına ve bununda zamanla görme alanında daralmaya yol açacağını dile getiren Yazıcıoğlu şunları belirtti:

“Gittikçe daralan görme alanı en son ‘glokom’ dediğimiz hastalığa sebep olur. Yan taraftaki cisimleri göremeyiz. Bu hastalar sağa, sola, masaya, sandalyeye çarparlar. Çünkü biz karşıya baktığımız zaman görme alanımız yanları da gösterirken, bu hastalar yanları göremediği için böyle sıkıntılar yaşarlar

Yazıcıoğlu, "Göz tansiyon tedavisinde öncelikle ilaç, lazer ve cerrahi olarak 3 farklı yöntem vardır. Urartu göz olarak biz bu 3 yöntemi de uyguluyoruz. Dolayısıyla göz sağlığımızı korumak için hiçbir sıkıntı olmasa bile en az yılda bir sefer göz hekimine gitmek faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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﻿Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
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