Uzmanlardan korkutan obezite açıklaması

Genel Cerrahi Kliniği Op. Dr. Mehmet Ali Melik, obezitenin sıklığı ve sonuçları açısından çağın en önemli sağlık sorunu olarak öne çıktığına vurgu yaptı.

Obezitenin sıklığı ve sonuçları açısından çağın en önemli sağlık sorunu olarak öne çıktığına vurgu yapan Op. Dr. Mehmet Ali Melik, dünyada erişkinlerin yaklaşık 1/3 kadarının obez olduğunun bilindiğini ve obezitenin çocukluk çağı hastalıkları açısından da önemli bir tehdit oluşturmaya başladığının altını çizdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Melik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

‘‘Obezite ve obez kişiler hakkında pek çok yanlış kanaat mevcuttur. Obezitenin bir motivasyon eksikliğinden veya irade zayıığından kaynaklanan estetik bir sorun olduğu düşüncesi yanlış bir kanıdır. Oysa, obezite güçlü bir genetik yatkınlık zemini taşıyan, çevre ve yaşam biçiminin eşlik ettiği çok faktörlü kronik bir hastalıktır. İnsanın giderek azalan fiziksel aktiviteleri ve değişen beslenme alışkanlıkları obezite altyapısının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Alttta yatan sebepler nedeniyle obezite tedavisinde kullanılan diyet ve yaşam biçimi değişiklikleri her hasta için etkili olmayabilir. Yeni başlanan medikal tedaviler de uzun süreli sonuçlarının bilinmemesi açısından güvenlik ve etkinlikleri sınırlıdır. Bu gerekçeler nedeniyle obezitenin cerrahi tedavisi her geçen gün daha da artan bir ilgi söz konusudur. Günümüzde, bariyatrik cerrahi (BC)’nin obezite tedavisinde kullanılan en etkili ve kalıcı yöntem olduğu düşüncesi genel kabul görmektedir. Bariyatrik cerrahi ile ağırlık kontrolünün sağlanmasına ek olarak Tip 2 şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve dislipidemi gibi obezite ilişkili metabolik sorunlar da büyük ölçüde düzelmektedir"

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ersin Borazan ise bariyatrik cerrahi ile sağlanan mortalite ve morbidite avantajına ilave olarak uyku apne sendromu, osteoartrit gibi kısıtlayıcı sorunların giderilmesi sayesinde yaşam kalitesi açısından büyük faydalar elde edilebildiğine dikkat çekti. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Borazan, tedavi olmamış hastalarda ortaya çıkabilecek Tip 2 şeker hastalığı ve diğer hastalıkların tedavisi, hastane yatışları, iş gücü kayıpları ve ölümlerin önlenmesi açısından bakıldığında morbid obez kişilerde BC’nin maliyet etkin bir tedavi olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Borazan ayrıca, Bariyatrik cerrahinin genel cerrahi, endokrinoloji, gastroenteroloji, psikiyatri ve uzman diyetisyenin de içinde bulunduğu multidisipliner bir çalışma ile yapılmalıdır. Obezite cerrahisinin deneyimli ve etkin merkezlerde yapılması hasta konforu ve sonuç odaklılık bakımından oldukça fonksiyonel olduğunu da sözlerine ekledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül bariatrik cerrahinin diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalarda sık kullanılan bir yöntem olduğunu sözlerine ekledi. Bariatrik Cerrahi sonrasında hastalarda kilo kaybının yanı sıra başlangıç aşamasında olan insülin direnci ve hiperkolesterolemi gibi hastalıkların da iyileşebildiğine dikkat çekti.