Uzmanlardan ocak ayı enflasyonu değerlendirmesi!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kamu israfında en ufak bir azalmanın olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak açıklandı. Geçen yıl Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,7 olduğu için bu Ocak'ta yapılan yüksek zamlara karşın enflasyon baz etkisiyle düştü. Ocak başında ücretleri artırdıktan sonra peş peşe zamları yapmak ve verilen ücret artışlarını bir ayda geri almak adet oldu. Bunun sonucunda Ocak ayı enflasyonu yüksek çıkıyor ama bir önceki Ocak ayının enflasyonuna göre düşük ayarlandığından baz etkisiyle 12 aylık enflasyon düşmüş oluyor. Gelecek yıl başında da böyle olacak. Gelecek Ocak'ta zamları, enflasyonu yüzde 4 artıracak şekilde yapınca yine baz etkisiyle düşmüş görünecek. Önümüzdeki üç ayda aylık enflasyon yüzde 3 ve altında geldiği sürece (ki gelmesi için zamlar Ocakta yapıldı) 12 aylık enflasyon baz etkisiyle düşecek. Kamu israfında en ufak bir azalma yok."

"OCAK AYI ENFLASYONU ŞUBAT’TA YÜZDE 3,8 CİVARINDA BİR ENFLASYON GELEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, ocak ayı enflasyonunu, "Ocak aylık enflasyonunun yüzde 5,03 olması, Şubat’ta yüzde 3,8 civarında bir enflasyon gelebileceğini gösteriyor. Bu durumda, yıllık yüzde 21 resmi tahminin tutması için, enflasyonun kalan 10 ayda aylık ortalama yüzde 1 olması gerekiyor. Neredeyse imkansız" sözleriyle değerlendirdi.

"ASGARİ ÜCRET TCMB'NİN İSTEDİĞİ YERDE"

Enflasyon baskılarında direnç olduğunu kaydeden iktisatçı Güldem Atabay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu seviye maliyet artışları (Yİ-ÜFE) önümüzdeki aylarda enflasyondaki ana eğilime hız verecek. İşlenmemiş gıda: yüzde 2,66 (geçen ay yüzde 0,86). İşlenmiş gıda: yüzde 4,92 (geçen ay yüzde 1,71) Hizmetler: yüzde 10,26 (geçen ay: yüzde 1,05) Mallar: yüzde 2,69 (geçen ay: yüzde 1,02) Enflasyon fırtınası diyebiliriz. Bu seviye aylık enflasyon detayları faiz indirimlerini erken keser. Kesmeli. Asgari ücret TCMB nin istediği yerde. TL istediği yerde. Buna rağmen inanılmaz bir direnç var enflasyon baskılarında."

İktisatçı Prof. Dr. Serap Durusoy, sosyal medya paylaşımında, "TÜİK Ocak yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 olarak açıkladı. Beklentilerin üzerinde geldi. Beklenti aylık 4,33 iken yıllık 41,25'di. Üstelik tüketim davranışı Ocak ayındaki yüksek enflasyon beklentisinden dolayı Aralık ayına çekilmişti. Bu gidişle yıl sonu tahmini olan yüzde 21 tutturmak zor" dedi.

"ÖZETLE ENFLASYON HIZ KESMİYOR, YÜKÜ ÇALIŞANLAR-EMEKLİLER ÇEKİYOR"

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, "Enflasyon: Ocak ayında yüzde 5,03,yılık ise 42,12. Muayene ücretleri yıllık yüzde 97,5, kiralar yüzde 100,6 arttı. Hizmet enflasyonu malların 29,3 puan üzerinde. 2025 enflasyonunu bireyler yüzde 58,8, reel sektör yüzde 43,8 bekliyor. Özetle enflasyon hız kesmiyor, yükü çalışanlar- emekliler çekiyor" ifadelerini kullandı.