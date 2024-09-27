Uzmanlardan sağlıklı kahvaltı önerisi: Güne poğaça ile başlamayın

Kaynak: İHA
Uzmanlardan sağlıklı kahvaltı önerisi: Güne poğaça ile başlamayın

Okulların açılması ile birlikte çocukların beslenme düzenleri yeniden şekilleniyor. Beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda başladığını belirten uzmanlar güne poğaça ve benzeri ürünlerle başlanmaması noktasında da uyarıda bulunuyor.

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, “Okula giden çocukların öğrenmelerinin desteklenmesi için güne simit, poğaça, börek ile değil; yumurta, peynir, zeytin veya protein ağırlıklı çorbalarla başlamaları sağlanmalı” dedi.

Okulların açılmasıyla çocukların beslenme düzeni de yeniden şekilleniyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için çocukların beslenme çantasına konulan yiyeceklerin evde hazırlanması gerektiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Sağlıklı bir beslenme çantasında besin gruplarından en az birer çeşit bulunması gerekir. Örneğin; süt ürünleri, meyve ve sebze ile et grubu besinlere yer verilmeli. Beslenme çantasında yiyecek çeşidi arttırıldıkça, çocuklar öğünlerini eksiksiz tüketmeye teşvik edilmiş olur” dedi.
Sağlıklı beslenme çantasında süt ürünlerinin bulunması gerektiğini söyleyen Aksoylu, okul çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının çocukların fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini de belirtti.

Özellikle kahvaltı öğünün okul çağındaki çocukların beslenmesinde çok önemli bir yeri olduğunun altını çizerken Dyt. Aksoylu, “Çocuklarda karbonhidrat ağırlıklı, protein yönünden fakir kahvaltılar, öğrenme yeteneklerini azaltır. Reçelli-ballı-çikolatalı ekmekler, tek çeşit simit-poğaça-börek ve kahvaltılık gevreklerden kaçınılması gerekir. Kahvaltıda en önemli besinler olan yumurta ve peynirin yanı sıra, zeytin, kuruyemişler ve avokado gibi sağlıklı yağlar ile mevsim sebzeleri tercih edilebilir. Kahvaltıyı sevmeyen çocuklar ise protein ağırlıklı çorbalar (tavuk suyu, et suyu, baklagil çorbaları) ile güne başlayabilir” dedi.

Son Haberler
Robotik Teknolojide Çığır Açan Tasarım: Eklemli Elin Gücü!
Robotik Teknolojide Çığır Açan Tasarım: Eklemli Elin Gücü!
Yiğido kendi evinde kayıp! Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu
Yiğido kendi evinde kayıp! Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu
ABD'yi Helene Kasırgası vurdu: 20 kişi hayatını kaybetti
ABD'yi Helene Kasırgası vurdu: 20 kişi hayatını kaybetti
Handysize Gemileri: Etkin taşımacılığın anahtarı
Handysize Gemileri: Etkin taşımacılığın anahtarı
Supramax gemileri: Küçük limanların büyük çözümü
Supramax gemileri: Küçük limanların büyük çözümü