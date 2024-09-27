Uzmanlardan sağlıklı kahvaltı önerisi: Güne poğaça ile başlamayın

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, “Okula giden çocukların öğrenmelerinin desteklenmesi için güne simit, poğaça, börek ile değil; yumurta, peynir, zeytin veya protein ağırlıklı çorbalarla başlamaları sağlanmalı” dedi.

Okulların açılmasıyla çocukların beslenme düzeni de yeniden şekilleniyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için çocukların beslenme çantasına konulan yiyeceklerin evde hazırlanması gerektiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Sağlıklı bir beslenme çantasında besin gruplarından en az birer çeşit bulunması gerekir. Örneğin; süt ürünleri, meyve ve sebze ile et grubu besinlere yer verilmeli. Beslenme çantasında yiyecek çeşidi arttırıldıkça, çocuklar öğünlerini eksiksiz tüketmeye teşvik edilmiş olur” dedi.

Sağlıklı beslenme çantasında süt ürünlerinin bulunması gerektiğini söyleyen Aksoylu, okul çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının çocukların fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini de belirtti.

Özellikle kahvaltı öğünün okul çağındaki çocukların beslenmesinde çok önemli bir yeri olduğunun altını çizerken Dyt. Aksoylu, “Çocuklarda karbonhidrat ağırlıklı, protein yönünden fakir kahvaltılar, öğrenme yeteneklerini azaltır. Reçelli-ballı-çikolatalı ekmekler, tek çeşit simit-poğaça-börek ve kahvaltılık gevreklerden kaçınılması gerekir. Kahvaltıda en önemli besinler olan yumurta ve peynirin yanı sıra, zeytin, kuruyemişler ve avokado gibi sağlıklı yağlar ile mevsim sebzeleri tercih edilebilir. Kahvaltıyı sevmeyen çocuklar ise protein ağırlıklı çorbalar (tavuk suyu, et suyu, baklagil çorbaları) ile güne başlayabilir” dedi.



