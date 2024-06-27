Uzmanlardan sıcaklarda hayat kurtaran beslenme uyarıları

Sıcaklarda hayat kurtaran beslenme uyarıları

Sıcak hava dalgaları, özellikle hassas gruplar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu riskleri en aza indirmek için beslenmemize dikkat etmemiz oldukça önemli.

Uzmanlar bu konuda bize yardımcı olabilecek birçok değerli öneri sunmakta.

Uzmanların tavsiyelerine uyarak ve bilimsel araştırmaların ışığında beslenerek bu zorlu hava şartlarına karşı daha dirençli olunacağı bildirildi.

Sıcak havalarda bol sıvı tüketmek, hafif ve besleyici besinleri tercih etmek ve düzenli egzersiz yapmak sağlıklı kalmanın anahtarı olduğunun altı çizildi.

Uzmandan Tavsiyeler:

Dr. Ayşe Gökçen, Beslenme Uzmanı:

"Sıcak havalarda bol sıvı tüketmek hayati önem taşır. Su, ayran, maden suyu gibi serinletici ve susuzluğu giderici içecekleri tercih edin. Günde en az 2-3 litre sıvı almayı hedefleyin."

Prof. Dr. Ahmet Ergenç, Kardiyoloji Uzmanı:

"Sıcak havalarda kalp ve damar hastalıkları riskleri artar. Bu nedenle, tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve sebze, meyve, yoğurt gibi hafif ve besleyici besinleri ön plana çıkarmak önemlidir."

Uzm. Diyetisyen Elif Başaran:

"Sıcak havalarda iştah azalabilir. Bu nedenle, öğün atlamak yerine küçük ve sık öğünler tüketmeye özen gösterin. Özellikle protein ve lif bakımından zengin besinleri tercih edin."

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yapılan bir araştırma, sıcaklarda bol sıvı tüketmenin dehidrasyonu önlediğini ve kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığını gösterdi.

2022 yılında yayınlanan bir başka araştırma, sıcak havalarda sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olduğunu ve yorgunluğu azalttığını ortaya koydu.

2021 yılında yapılan bir çalışma, protein ve lif bakımından zengin besinlerin sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayarak sıcak havalarda yaşanan hazımsızlık ve kabızlık gibi problemleri önleyebileceğini gösterdi.