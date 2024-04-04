Uzmanlardan Türkiye için korkutan uyarı. Böyle bir yaz ilk kez yaşanacak

Kaynak: AA
Uzmanlardan Türkiye için korkutan uyarı. Böyle bir yaz ilk kez yaşanacak
İklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye'de ilkbaharda yaz mevsimi yaşanıyor. Birçok kentte hava sıcaklığı nisan ayında 30 dereceleri aşarak rekor seviyelere yaklaşırken, uzmanlardan endişe verici uyarı geldi.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcaklık rekorlarının devam etmesi bekleniyor.

Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim krizinin, sıcaklık ve yoğun yağış gibi olayları daha şiddetli hale getirebildiğini, sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin arttığının gözlemlendiğini söyledi.

"HER 10 YILDA SICAK HAVA DALGASI ERKENE ÇEKİLİYOR"

Şermin Tağıl, son zamanlarda yaşanan hava koşullarının çok dikkat çekici olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Haziran 2023'ten bu yana süren sıcaklık rekorlarına tanık oluyoruz. Korkutucu olan ise 2024'ün kaydedilen en sıcak yıl olan 2023'ü geçebileceğinin modellenmesi. Mart ayı da mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve şu anda yaşadığımız günün sıcaklığı mayıs ayını göstermekte. Ülkemizin bazı bölgelerinde termometreler 30 santigrat dereceyi veya yakın dereceleri göstermekte. Ayrıca azalan yağış miktarı, artan kuraklık tehlikesini işaret ediyor. Bu durum daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Neredeyse tüm Türkiye'de ilkbahardan ziyade yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor, sıcaklık değerleri normalin 10-15 santigrat derece üzerinde seyretmekte. Hava tahminlerine göre nisan ayının ilk yarısında da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre 2024 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında sıcaklıklar Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek."

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