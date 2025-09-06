Uzmanlardan yapay zeka, ev ve tedavi uyarıları

Yapay zeka (AI), sağlık sektöründe çığır açan yenilikleriyle dikkat çekiyor. Hastalık teşhisinden tedavi planlamasına kadar birçok alanda doktorlara destek olan bu teknoloji, hastanelerde ve araştırma merkezlerinde güvenilir bir yardımcı haline geldi. Ancak uzmanlar, yapay zekanın evde tedavi amaçlı kullanımının ciddi riskler barındırdığı konusunda hemfikir.

Bilimsel araştırmalar ve önde gelen uzmanların görüşleri, yapay zekanın ev ortamında güvenli bir tedavi aracı olmaktan uzak olduğunu ortaya koydu.

YAPAY ZEKANIN SAĞLIKTA YÜKSELİŞİ

Yapay zeka, sağlık sektöründe özellikle görüntüleme teknolojileri, veri analizi ve kişiselleştirilmiş tedavi planları gibi alanlarda etkili sonuçlar verdi.

Örneğin, Stanford Üniversitesi’nden Dr. Andrew Ng liderliğinde yürütülen bir çalışma, yapay zekanın deri kanseri teşhisinde dermatologlarla aynı doğruluk oranına sahip olduğunu gösterdi.

Benzer şekilde, MIT’de Dr. Regina Barzilay’in ekibi, meme kanseri taramalarında yapay zekanın erken teşhis oranlarını %20 artırabileceğini kanıtladı. Bu tür başarılar, yapay zekanın kontrollü ve uzman gözetiminde ne kadar güçlü bir araç olabileceğini gösterdi.Ancak bu teknolojinin evde kullanım senaryolarına geçişi, uzmanları endişelendirdi.

Evde kullanılan yapay zeka destekli cihazlar, genellikle sağlık profesyonellerinin gözetiminden yoksun ve veri güvenilirliği açısından risk taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, evde kullanılan sağlık teknolojilerinin yanlış kullanımı, teşhis hatalarına ve hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Isaac Kohane, yapay zekanın evde tedavi aracı olarak kullanımına temkinli yaklaşayarak, “Yapay zeka, karmaşık veri setlerini analiz etme konusunda inanılmaz bir potansiyele sahip. Ancak bu sistemler, bir doktorun klinik deneyimi ve bağlam bilgisi olmadan, ev ortamında yanlış sonuçlara yol açabilir” dedi.

Örneğin, bir hastanın semptomlarını yanlış yorumlayan bir yapay zeka cihazı, gereksiz paniğe veya yanlış tedaviye neden olabilir.

Benzer şekilde, Oxford Üniversitesi’nden yapay zeka etiği uzmanı Dr. Sandra Wachter, evde kullanılan yapay zeka cihazlarının veri gizliliği açısından da riskli olduğunu belirterek, “Bu cihazlar genellikle bulut tabanlı sistemlere bağlı ve kullanıcı verilerini topluyor. Ancak bu verilerin nasıl saklandığı ve kimlerle paylaşıldığı konusunda şeffaflık eksik” dedi.

Yayımlanan bir Avrupa Birliği raporuna göre, sağlık odaklı yapay zeka uygulamalarının %60’ı veri güvenliği standartlarını tam olarak karşılamadı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, yapay zekanın evde kullanımının sınırlamalarını açıkça ortaya koydu.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir makale, evde kullanılan yapay zeka destekli teşhis cihazlarının doğruluk oranlarının, klinik ortamlardaki profesyonel sistemlere kıyasla %30 daha düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu cihazların kullanıcı dostu arayüzleri, genellikle karmaşık tıbbi verileri basitleştirirken önemli ayrıntıları atlayabiliyor. Bu da yanlış teşhis veya tedavi önerilerine yol açtı.

Örneğin, evde kullanılan bir yapay zeka cihazı, kalp ritmi bozukluğunu tespit ettiğini iddia edebilir, ancak bu veriler bir kardiyolog tarafından doğrulanmadan güvenilir değil.

Cleveland Clinic’ten Dr. Eric Topol, “Yapay zeka, bir doktorun yerini alamaz. Onun yerine, doktorların daha iyi kararlar almasına yardımcı olur” diyerek bu teknolojinin destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

EV KULLANICILARI İÇİN RİSKLER

Evde yapay zeka kullanımının en büyük risklerinden biri, kullanıcıların bu teknolojiye aşırı güvenmesi.

Örneğin, bir kişi yapay zeka destekli bir cihazın “sağlıklı” raporuna güvenerek ciddi bir rahatsızlığı göz ardı edebilir. Ayrıca, bu cihazların çoğu, yaş, cinsiyet veya etnik köken gibi demografik farklılıkları dikkate almıyor, bu da teşhis doğruluğunu daha da düşürdürdü.

Nature Medicine’da yayımlanan bir çalışma, yapay zeka algoritmalarının bazı etnik gruplarda daha az doğru sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA DESTEKLEYİCİ, AMA EVDE DEĞİL

Yapay zeka, sağlık sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip, ancak bu teknolojinin evde tedavi aracı olarak kullanımı henüz güvenli değil.

Uzmanlar, yapay zekanın yalnızca sağlık profesyonellerinin gözetiminde ve uygun altyapıyla kullanılması gerektiğini vurguluyor. Evde sağlık takibi yapmak isteyenler için ise geleneksel yöntemler ve düzenli doktor kontrolleri hâlâ en güvenilir yol.

Dr. Kohane, “Yapay zeka bir mucize değil, bir araçtır. Ve her araç gibi, doğru ellerde kullanılmadığında zarar verebilir” dedi.