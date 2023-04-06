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En güçlü hücre yenileyici: Üzüm

Üzümün yararlarını bilmeyen yoktur. Özellikle erken yaşlanmayı önlemede, kanser hastalıklarının riskini azaltmada bire bir. Peki, üzümün en güçlü hücre yenileyici olduğunun ayrıntılarını merak eden yok mu? İşte o merakı giderecek bilgiler…

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:37
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Üzümün yararları nelerdir

En güçlü hücre yenileyici: Üzüm
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Editör: Erkavim Yıldırım

Tüm sebze ve meyveler arasında en güçlü antioksidan üzümdür. Erken yaşlanmayı önlemede, kanser hastalıklarının riskini azaltmada, ömrü uzatmada pek çok hastalığın ortaya çıkmasının önünde bir engel görevi gören antioksidan, vücut hücrelerinde hasar etkisi yaratan serbest radikallerle savaşmaktadır. Serbest radikallerden dolayı hasar görmüş hücreleri koruyan antioksidanlar, pek çok sebze ve meyvenin içinde yer almakta.

Özellikle de beyaz üzüm bu konuda en güçlü antioksidan. Taze beyaz üzüm 15 antioksidan özellikli etkin maddeyi bünyesinde barındırmakta. En geniş spektrumlu antioksidan olan beyaz üzüm yaz aylarında yemeklerden on beş dakika sonra düzenli olarak her gün tüketilmesi tavsiye edilir.

Yemeklerden yarım saat önce tüketilmesi tavsiye edilen beyaz üzüm gün içindeki yorgunluğunuzu alır, stresinizi azaltır, üzerinizdeki gerginliği de yok eder. Yemeklerden önce yalnızca yarım salkım beyaz üzüm yemeniz tüm bu yararlarını ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Vücudu dinç tutan, enerji katan en güçlü antioksidan beyaz üzüm şeker hastaları tarafından bilinçli kullanılmalıdır.

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