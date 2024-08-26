Uzun boylu genç sevgili Nursel Çökelek siz ikna edin Nihat Özdemir'i

Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı. Ayrıca yıllarca Fenerbahçe Kulübü'nde de yöneticilik yaptı. Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden Limak'ın sahibi. 74 yaşındaki Özdemir, milyarlarca dolarlık servetin de sahibi.

Eşinin vefatının ardından uzun süre yasını tutan Özdemir, gol oynarken tanıştığı 50 yaşındaki Nursel Çökelek'le birlikte yaşıyor, davetlerde de göğsünü gere gere poz veriyor.

Özdemir'in sahibi olduğu Limak, yeni bir projeyi hayata geçirmek istiyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde halka açık tek koy olan Gerenkuyu'da 249 odalı otel yapmak için harekete geçti. Ancak halk isyanda. Çünkü Bodrum ilçesinde halkın rahatça denize girebileceği işgal edilmemiş tek koy olan Kızılağaç Mahallesi’ndeki Gerenkuyu Koyu.

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi eylem ve basın açıklaması yaptı.

Özgür Kıyılar Bodrum İnisayitifi adına basın açıklaması yapan Çiğdem Dededoğlu "Bu özgür plaj ve doğa harikası kıyımız ülkemizin ve Bodrum’un değişik kıyılarında olduğu gibi sözde turizm adı altında ulusal ve uluslararası sermaye gruplarına peşkeş çekiliyor. Akbelen de ormanlarımıza, toprağımıza, suyumuza ve köylünün yaşam alanlarına göz koyan doğa katili Limak holding şimdi de özgürce denize girebildiğimiz Gerenkuyu’ya göz dikiyor. Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz, bu vatan kimin? Emeği ve alın teriyle vatanın her karışını ilmek ilmek örenlerin değilse kimin? Halkın olana, doğanın yeşiline, doların yeşili gözüyle bakanların mı? Uğruna gözünü kırpmadan can verenlerin değilse kimin? “ ifadelerini kullandı.

Yapmayın Nihat bey, etmeyin Nihat bey. Paraysa para servetse servet hepsi var.

Haydi uzun boylu genç sevgili Nursel Çökelek. Siz bari ikna edin Nihat beyi.

Yapmasın artık bunu, Akbelen Ormanları gitti koy kalsın bari.