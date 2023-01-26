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Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık

Yeni bölümleri bir süredir yayınlanmayan ve iddialara göre dizinin oyuncularına 'yeni iş tekliflerini değerlendirin' şeklinde bir de yazı gönderilen Arka Sokaklar dizisinden çok önemli bir ayrılık yaşandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 00:35
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Uzun soluklu dizi Arka Sokakların hayranlarını kahredecek ayrılık

Arka Sokaklar’ın kadrosundan büyük ayrılık
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Çekimleri iki ayı aşan bir süredir yapılmayan fenomen dizi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir süredir yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmayan diziden kahreden ayrılık haberi geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final iddiaları gündemde olan Arka Sokaklar’a Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin veda etti.

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRME KARARI ALDI

Zafer Ergin, Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde de konuk olmuştu.

Rıza Baba karakterine hayat veren Ergin, 17 yıl rol aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.

Erler Film’in yapımcılığını üstlendiği fenomen diziye Türker İnanoğlu’nun sağlık problemleri nedeniyle 45 gün ara verildiği açıklanmış, fakat daha sonra bu ara uzamıştı.

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