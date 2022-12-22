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Ghezzal'ın döneceği tarih belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Rachid Ghezzal'ın döneceği tarih belli oldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:13
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Uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olan Ghezzal'ın geri döneceği tarih netleşti

Ghezzal'ın döneceği tarih belli oldu
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ABD'de 8 Kasım'da ayak tabanındaki sakatlık nedeniye ameliyat olan Ghezzal, takımının Antalya kampına katılmış, ancak bireysel çalışma yapmıştı.

Tedavisine devam edilen ve hızla iyileştiği belirtilen Ghezzal'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ghezzal'ın bir süre sonra takımla çalışmalara başlayabileceği, Süper Lig'de ocak ayının sonundaki 20. haftada Kayserispor maçıyla sahalara dönebileceği belirtildi.

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