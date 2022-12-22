Ghezzal'ın döneceği tarih belli oldu

ABD'de 8 Kasım'da ayak tabanındaki sakatlık nedeniye ameliyat olan Ghezzal, takımının Antalya kampına katılmış, ancak bireysel çalışma yapmıştı.

Tedavisine devam edilen ve hızla iyileştiği belirtilen Ghezzal'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ghezzal'ın bir süre sonra takımla çalışmalara başlayabileceği, Süper Lig'de ocak ayının sonundaki 20. haftada Kayserispor maçıyla sahalara dönebileceği belirtildi.