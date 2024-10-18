Uzun yaşam meyvesi olarak biliniyor! Kırmızı etten daha faydalı

Bu egzotik meyve, yılan derisini andıran dış görünümüyle "yılan meyvesi" olarak adlandırılıyor.

Salak pondoh, yüksek antioksidan, vitamin ve mineral içeriği sayesinde sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olarak biliniyor. Türkiye’de de yetiştirilen bu meyveyi, tüketenler 100 yaşına kadar yaşayabildiği söyleniyor.

YILAN MEYVESİNİN FAYDALARI

Ejder meyvesi olarak da bilinen bu meyve, uzun süre tokluk hissi vermesi ve hafızayı güçlendirmesiyle biliniyor. Avokado, portakal, mango ve kivi gibi diğer tropikal meyvelerle kıyaslandığında, daha yüksek antioksidan içeriğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Antioksidanları sayesinde hafızayı destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.