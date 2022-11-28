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Uzun yaşamanın sırrı. Damarları dipdiri yapıyor. Kalp krizini önlüyor

Uzun yaşamak insanların hayali olduğunu bilinmekle birlikte kalp krizi ve damar hastalıkları insanlar korkutuyor. Hem uzun yaşamak hem de kalp damar hastalıklarından korumak için insanlara tahıl önerildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:29
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Uzun yaşamanın sırrı tahıllarda. Damarları dipdiri yapıyor. Kalp krizini önlüyor

Uzun yaşamanın sırrı. Damarları dipdiri yapıyor. Kalp krizini önlüyor
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Kalp damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında en başta görülmesi korkutuyor. İnsanlar ise hem uzun yaşamanın sırrını hem de bu hastalıklardan korunmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Hem uzun yaşamanın sırrı hem de hastalıklardan korunmanın yolu tahılları tüketmekten geçtiği vurgulandı. Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalar yaptı.

Tahıl tüketimi vücut için, uzun yaşamak isteyenler için o kadar önemli ki olmazsa olmazlardan olduğunun altı çizildi. Network Open'da konuya ilişkin yeni araştırmalara yayınlandı ve daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

TAHILIN FAYDALARI

-Tahılların iç kısmı nişasta deposudur

- İnme Riskini Azaltır

- Obezite Riskini Azaltır

- Tip 2 Diyabet Riskini Azaltır

-Sağlıklı Sindirimi Destekler

-Kronik İltihabı Azaltır

-Kanser Riskinizi Azaltabilir

-Erken Ölüm Riskinin Azalmasıyla Bağlantılıdır

TAM TAHILLAR NELERDİR?

-Yulaf ezmesi,

-Patlamış mısır,
-Darı,

-Kinoa,

-Esmer pirinç,

-Bütün çavdar,

-Yabani pirinç,

-Buğday çilek,

-Bulgur,

-Karabuğday,

-Firik,

-Arpa,

-Sorgum

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