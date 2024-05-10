Uzun yaşamın sırlarını anlattı. Mutlu evlilik mi etli yemekler mi?

Sokakta kendisine mikrofon uzatılan 96 yaşındaki Bahtiyar Erkek, uzun yaşamın kendince formülünü açıkladı. Kendisine sorulan sağlığınızı neye borçlusunuz? Sorusuna doğrudan hanımıma diyerek cevaplandıran Bahtiyar amca daha sonra nasıl beslendiğini de açıkladı.

Eşi için dünyanın en iyi kadını yorumunda bulunan Erkek, ezberleri bozarak şeker yediğini, her gün 120 şeker yediğini açıkladı. Buna rağmen şeker hastası olmadığını, şeker seviyesinin ise 92 olduğunu aktaran 96 yaşındaki Erkek, etsiz hiçbir yemek yemediğini açıkladı.

Çorbayı dahi kıymalı içtiğini söyleyen Erkek, etin dokunduğu ifadelerinin ise yalan olduğunu belirtti. Yemeklerinde sadece zeytinyağı ve kaymak yağı kullandığını söyleyen yaşlı adam başka hiçbir yağ kullanmadığını da aktardı.

Tarım ve Vita yağlarının ise damar tıkanıklığı yapacağını söyleyen adam bu konuda bilgilerinin bu şekilde olduğunu açıkladı. Bugüne kadar çok güzel yaşadığını ve eşinin de 86 yaşında olduğunu 68 senedir evli olduğunu ifade etti. Mutlu olduğunu aktaran adam gençlere de dua etti.

96 yaşındaki Bahtiyar Erkek’in açıklamaları sosyal medyada da gündem olurken gelen yorumlarda trajikomik oldu. Et yemenin günümüz koşullarında herkes için mümkün olmadığı ve 96 yaşındaki adamın şanslı olduğu, maddi koşullarının iyi olduğu için sağlıklı bir şekilde yaşadığı kullanıcılar tarafından belirtildi.