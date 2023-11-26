Uzunköprü'de yağış yolları göle çevirdi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde bağlayan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, kanalizasyonlar yağışa dayanamayarak taştı. Su dolan yolda bir araç mahsur kaldı.

KAYNAK: İHA
Uzunköprü'de yağış yolları göle çevirdi

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan hava şartları, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Gündüz etkili olan şiddetli lodos, akşam saatlerinde yerini yağışa bıraktı. Gök gürültülü ve şiddetli bir şekilde yağmur nedeniyle şehir merkezindeki yollar göle döndü. Araçların zorlukla ilerlediği yollarda, bazı rögarlar taştı.

Yağmur nedeniyle Şehrin ana arterlerinde su birikintisi meydana geldi. Yaklaşık 1 metreye kadar çıkan su birikintisine giren bir araç mahsur kaldı. Yarıya kadar suya gömülen araç sürücüsü ise çekici yardımıyla saplandığı sudan çıkartılarak, kenara çekildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Uzunköprü-Salarlı yolunu trafiğe kapatırken, çok sayıda araç da Uzunköprü'ye giriş için diğer yolları kullanmak zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle Uzunköprü alçak bölgelerinde de su birikintilerinin meydana geldiği, bazı bölgelerden araç geçişinin zorlukla olduğu öğrenildi.

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