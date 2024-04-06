Vahşet. 6 kedi yavrusunun başlarını ve patilerin kestiler

Kaynak: DHA
Vahşet. 6 kedi yavrusunun başlarını ve patilerin kestiler
Ankara'da sokakta atıl halde bulunan kanepenin içinde başları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 yavru kedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi 2360. Sokak’ta, apartmanın önünde atıl halde bulunan kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede inceleme yaptı. 3 aylık olduğu tespit edilen kedilerden de örnek alındı. Kediler, daha sonra gömülmek üzere götürüldü.

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"BUNA YAPANA ASLA İNSAN DENEMEZ"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, 6 yavru kedinin canice katledildiğini belirterek, "Patileri, boyunları kesilmiş. Bunu yapan bir insan olamaz. Şayet bunu bir insan yaptıysa, buna da asla insan denemez. Bu olayla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ankara Emniyetimiz Hayvan Durum İzleme birimimiz incelemelere devam ediyor. Olay neticelenene kadar da takipçisi olacağız. Bu tür vahşetlerin artmasının nedeni, ülkemizde hayvanlar üzerinden kaos çıkartmak isteyen terör örgütü güdümünde hareket eden trol hesaplar ve onlara destek verenlerdir.Biz yüce Türk adaletinden, yargı mensuplarımızdan hayvana şiddete, vahşete, tecavüze yatarı olan hapis cezası vermelerini istiyoruz" dedi.

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