Vahşet. Tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi

Kaynak: İHA
Vahşet. Tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi
Antalya'da bir iş yerinden çıkan ve hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan iki kişi, iş yeri sabinin yakını olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından minibüsle ezildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Antalya'daki korkunç olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 kişi, o anda yolun sağından üzerlerine hızla gelen ve iş yerinde çalışanlardan sorumlu kişi olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı minibüsten kaçamadı. İki kişiye birden bilerek çarpan minibüs olay yerinden uzaklaşırken, 2 gençten biri yere düştü ve bir daha kalkamadı. Olayda ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından iş yeri çalışanları olay yerine koşarken, bir süre sonra kalabalığa doğru yeniden yönelen minibüs, direksiyonu yeniden çalışanların üzerine kırdı. 2 çalışan saniye farkıyla minibüsün altında kalmaktan kurtulurken minibüs olay yerinden kaçtı. Minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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