Vahşi doğa fotokapanda

Düzenleme: Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kış uykusuna yatmayan ayı, vaşak ve kurtları da fotokapanla görüntüledi. Görüntüler ilgiyle izlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir yanında ki ormanlara fotokapanlar yerleştirdi. Böylelikle doğa canlılarını korumak isteyen müdürlük, bir yandan da yaşam alanlarını görüntülüyor.

aw355971-01.jpg

Bu çerçevede Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından bölgede kış uykusuna yatamayan bir ayıyı görüntüledi. Orman içinde yollarda yürüyen ayının yanı sıra vaşak ve kurtları da görüntüledi.

aw355971-02.jpg

Sosyal medyada yapılan paylaşımda ise “Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu" ifadelerine yer verdi.

aw355971-03.jpg

aw355971-04.jpg

Son Haberler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı