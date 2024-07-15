Vakaların ardı arkası kesilmiyor. Irmağa giren genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Vakaların ardı arkası kesilmiyor. Irmağa giren genç hayatını kaybetti

Antalya Manavgat'ta arkadaşıyla serinlemek için nehre giren 23 yaşındaki genç, boğularak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Şavlak Mevkii'nde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Manavgat Irmağı'na giren 23 yaşındaki Hüseyin Yağız, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine polis, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin ilk arama çalışmaları sonuç vermediği için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar bölgeye yönlendirildi.

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Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen sualtı taraması sırasında Hüseyin Yağız'ın cansız bedeni, ırmağa girdiği noktadan yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunarak kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında 23 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı.

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