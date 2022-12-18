Vakıfbank Dünya ikincisi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda temsilcimiz VakıfBank, finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yla karşı karşıya geldi.

Antalya Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk seti 25-18 Imoco üstünlüğüyle noktalandı. Başa baş geçen ikinci sette ise temsilcimiz 25-23’le eşitliği yakaladı.

Üçüncü setin son bölümlerine üstün giren İtanyan ekibi, 2-1 öne geçmesini bildi. Imoco, dördüncü seti de 25-21 alarak mücadeleyi 3-1 kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi Imoco'dan 34 sayıyla Isabelle Haak oldu. Temsilcimizde ise Paula Egonu 27 sayıyla oynadı.

ÜÇÜNCÜ EZCACIBAŞI DYNAVIT

Turnuvanın üçüncülük müsabakasında ise Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas''la karşılaştı.

Brezilya ekibi karşısında 25-22, 25-23, 25-10 ve 25-21'lik setlerle üstünlük kuran temsilcimiz, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Turuncu-beyazlılar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da müzesüne götürmüştü.