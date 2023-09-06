Vakıfbank milyonlarca dolar borçlandı

Vakıfbank dolar cinsi tahvil ihrac ederek, dev bir borçlanmaya imza etti. Banka beş yıl vadeli olarak 750 milyon dolar borçlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vakıfbank milyonlarca dolar borçlandı

Vakıfbank'tan dev borçlanma. İşte o dev borçlanma hem de dolar cinsinden. Vakıfbank tahvil ihrac ederek, beş yıllık vade iler 750 milyon dolar borçlandı.

KARAR GECE KAP'A BİLDİRİLDİ

Vakıfbank kararı gece Kamu Aydınlatma Platformu KAP' gece bildirdi. Bankanın dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre 12 Ekim 2028 itfalı, yılda %9 kupon ödemeli "sürdürülebilir" tahvilin yıllık getirisi %9.125 oldu.

Vakıfbank'ın gelecek yıl Mart ayında itfa edeceği %8.126 kupon ödeyen 600 milyon dolar tutarında ve Nisan ayında itfa edeceği %5.076 kupon ödeyen 750 milyon euro tutarında tahvili bulunuyor.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre ilk getiri beklentisi %9.5 ile %9.625 aralığında yer alan tahvile 2.2 milyar doların üzerinde talep geldi.

İlgili Haberler
İkitelli'de yüzlerce iş yeri kullanılmaz hale geldi. Gün ağardı tablo ortaya çıktı
Ümit Özat Vargas'ı hedef aldı. Sosyal medyadan tepki yağıyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Son Haberler
İşte 'Yunan, Fransız, Sırp kazansaydı' diyenleri çatlatan görüntü Spor
İşte 'Yunan, Fransız, Sırp kazansaydı' diyenleri çatlatan görüntü
Kırtasiyeciler Odası'ndan hayat kurtaran uyarı. Kansorejen madde olan bu ürünlere dikkat Sağlık
Kırtasiyeciler Odası'ndan hayat kurtaran uyarı. Kansorejen madde olan bu ürünlere dikkat
Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri Güncel
Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri
Antalya’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Güncel
Antalya’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ermenistan ile ABD ortak tatbikat düzenleyecek Dünya
Ermenistan ile ABD ortak tatbikat düzenleyecek
Biri bu gençlere ‘dur’ desin! Patenle ölümüne yolculuk kamerada Güncel
Biri bu gençlere ‘dur’ desin! Patenle ölümüne yolculuk kamerada
Galatasaray'dan Nelsson harekatı. Yönetim kararını verdi Spor
Galatasaray'dan Nelsson harekatı. Yönetim kararını verdi