Vakıfbank milyonlarca dolar borçlandı

Vakıfbank'tan dev borçlanma. İşte o dev borçlanma hem de dolar cinsinden. Vakıfbank tahvil ihrac ederek, beş yıllık vade iler 750 milyon dolar borçlandı.

KARAR GECE KAP'A BİLDİRİLDİ

Vakıfbank kararı gece Kamu Aydınlatma Platformu KAP' gece bildirdi. Bankanın dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre 12 Ekim 2028 itfalı, yılda %9 kupon ödemeli "sürdürülebilir" tahvilin yıllık getirisi %9.125 oldu.

Vakıfbank'ın gelecek yıl Mart ayında itfa edeceği %8.126 kupon ödeyen 600 milyon dolar tutarında ve Nisan ayında itfa edeceği %5.076 kupon ödeyen 750 milyon euro tutarında tahvili bulunuyor.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre ilk getiri beklentisi %9.5 ile %9.625 aralığında yer alan tahvile 2.2 milyar doların üzerinde talep geldi.