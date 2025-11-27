VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki açılış maçında Fransız takımı Volero Le Cannet’i ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar, hem hücumda hem savunmada üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Eski oyuncusu Defne Devrim'in de forma giydiği Fransız takımı karşısında 25-19, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanan İstanbul ekibi turnuvaya üç puanla başladı. VakıfBank'ta Marina Markova karşılaşmasının en değerli oyuncusu seçildi. Sarı siyahlılarda Cazaute ve Boskovic de etkili bir oyun çıkardı ve Markova'ya destek oldu.