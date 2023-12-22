VakıfBank sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısını Kuzeyboru deplasmanında kazanarak kapattı. Sarı-siyahlılar, Aksaray temsilcisini 3-1 yenerek 2023 yılını galibiyetle bitirmiş oldu.

Aksaray Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde VakıfBank, Aleksia Karutasu’dan 7 sayı bulurken; 25-22’lik skorla öne geçti. İkinci sette son bölümü etkili oynayan sarı-siyahlılar, 25-20’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. VakıfBank üçüncü sete yavaş girse de set sonunda rakibini yakaladı. Büyük heyecana sahne olan seti 26-24 Kuzeyboru kazandı. Son seti 25-19 alan VakıfBank, mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Ali Frantti 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Aleksia Karutasu ve bu maça kaptan olarak çıkan Zehra Güneş ise 11’er sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank böylece 2023 yılındaki son resmi maçını oynadı. Sarı-siyahlılar bu yıl CEV Şampiyonlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley ve AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası zaferleri yaşamayı başardı.

KUZEYBORU - VAKIFBANK: 1-3

SALON: Aksaray Spor Salonu

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

KUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin 14, Merve Atlıer 4, Gaila Lopez 20, Grace Wilhite 10, Büşra Kılıçlı 10, Gamze Kılıç 1, Dilek Kınık (L), Ezgi Akyaldız, Edin Begiç 1, Liray Akpınar 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Ali Frantti 22, Zehra Güneş 11, Aleksia Karutasu 11, Bianka Busa 6, Chiaka Ogbogu 2, Ayça Aykaç (L), İdil Naz Başcan, Sarah Van Aalen 1, Bahar Akbay 3, Jordan Thompson 9

SETLER: 22-25, 20-25, 26-24, 19-25

SET SÜRELERİ: 28’, 30’, 30’, 26’