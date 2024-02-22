Vakıfbank'a büyük şok. İtalyan Başkan'dan ağır suçlama

Kaynak: Haber Merkezi
Vakıfbank'a büyük şok. İtalyan Başkan'dan ağır suçlama
İtalya Kadınlar Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, VakıfBank'ın hocası Santarelli'nin ifadelerine atıfta bulunarak VakıfBank ve Lodz'u Fair Play yoksunluğu ile suçladı.

VakıfBank, Daniele Santarelli'nin takımı Imoco Volley Conegliano'ya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında İtalyan ekibi karşısında 3-1 yenildi. Diğer İtalyan ekibi Milano da LKS Lodz'u 3-1 yendi.

Maçın sonrasında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, VakıfBank ve Lodz'u eleştirdi.

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CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu), Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finalin ilk maçlarında ev sahibi takımlara maçın tarihini seçme hakkı tanıdı. Polonyalı takım LKS Lodz, Milano'yu; VakıfBank da Imoco Volley Conegliano'yu kendi evinde konuk etti.

VakıfBank ve Lodz'un belirlediği maç tarihlerine itiraz eden İtalya Kadınlar Voleybol Ligi Başkanı Mauro Fabris, açıklamalarında iki takımı şöyle suçladı:

Maçın bitiminde başantrenör Santarelli'nin de söylediği gibi, VakıfBank ve Lodz maç tarihini belirleyerek takımlarımızı zora sokmak için ellerinden geleni yaptılar. İtalya Kupası Final4'unun bitmesinden sadece 48 saat sonra oynanacak şekilde maç günlerini seçmeleri büyük bir Fair Play yoksunluğudur.

Avrupa turnuvaları sisteminde, bu tür bir adaletsizliği engellemek için düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Ulusal liglere ve sporculara saygı duymak için Avrupa Turnuvaları programını farklı şekillerde düzenlemek için CEV yöneticilerine müracaat edeceğiz.

İŞTE OLAY YARATAN AÇIKLAMA:
VakıfBank - Imoco Volley Conegliano maçının sonunda konuşan Conegliano başantrenörü Daniele Santarelli seçilen maç tarihlerini eleştirdi.

Volley News'e açıklama yapan Santarelli, VakıfBank'ın tarih seçimi için şunları demişti:

Kızlarımı kutluyorum. CEV, Vakıf'a maçın ne zaman oynanacağını seçme imkanı verdi ve tabii ki bizi zorlamak için en kötü günü seçtiler. Çeyrek finalin bu ilk maçını kazanmak için çok hevesliydik, en iyi durumda olmadığımızı biliyorduk ama kafamız doğru yerdeydi.

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