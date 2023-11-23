VakıfBank’tan 653 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

VakıfBank, 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 323 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere toplam 653 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi almayı başardı.

KAYNAK: AA
VakıfBank’tan 653 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

VakıfBank, 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 323 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere toplam 653 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. Geçen yılki işleme göre 15 yeni bankanın katıldığı 367 gün vadeli kredinin; dolar maliyeti SOFR + %3,50, Euro maliyeti ise Euribor + %3,25 seviyesinde gerçekleşti.

Yurtdışından sağladığı toplam 15 milyar dolara ulaşan fonlamasıyla bu alanda Türk bankaları arasında açık ara lider konumda olan VakıfBank, yeni bir sendikasyon işlemine daha imza attı. İşleme yönelik açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2023 yılının başından bu yana çeşitli yapılar altında gerçekleştirilen işlemlerle yurt dışından en çok kaynağı getiren Türk bankası olduklarının altını çizdi.

Uluslararası bankalarla süregelen güçlü iş birlikleri sayesinde yılın ikinci sendikasyon işlemini de başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:

“Bu işlemde yüzde 100’ün oldukça üzerinde bir yenileme oranına ulaştık. İşlemimize Avrupa’dan Amerika’ya, Çin’den İngiltere’ye dünyanın farklı coğrafyalarından geçtiğimiz dönemdeki işlemimizde yer almayan 15 yeni banka katılım gösterdi. İlaveten, söz konusu kredinin maliyeti de Mayıs 2023 dönemine göre her iki para birimi için 75 baz puan azalarak dolar dilimi için SOFR + %3,50, Euro dilimi için ise Euribor + %3,25 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.’’

"ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMALI KREDİLERİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

VakıfBank olarak, son 4 yıldır olduğu gibi bu işlemin de sürdürülebilirlik temalı olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürdürülebilirlik alanında birçok ilki gerçekleştirmiş öncü bir banka olarak, reel sektöre sağladığımız krediler aracılığıyla yarattığımız etki alanını çok daha verimli yönetebilmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda işlemimizin iki sürdürülebilirlik performans kriterini de çevresel ve sosyal temalı kredi hedefi şeklinde belirlemeyi uygun bulduk. Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) kredi faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarına ilişkin azaltım hedeflerini onaylatan ilk Türk bankası olarak söz konusu performans kriterlerini de bu yaklaşımımıza paralel bir şekilde belirledik. Bundan sonraki süreçte de hem kredi ürünleri tarafında hem de uluslararası fonlama alanında sürdürülebilir ürün ve işlemlerle Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.’’

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