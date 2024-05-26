Vakit nakittir atasözünün anlamı nedir?

Vakit nakittir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Zamanın kıymetinin büyük olduğunu ve bu nedenle boşa harcanmaması gerektiğini dile getirir.

Verimli ve etkin bir biçimde kullanılan zamanın, hem bireylerin hem de toplumların maddi kazanç sağlayacağını vurgular.

Zamanın doğru bir şekilde yönetilmesinin, başarı ve ilerleme açısından hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eder.

VAKİT NAKİTTİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Elinde telefonla boşa zamanını harcıyorsun sonra gelip 'KPSS'ye hazır değilim' diyorsun, vakit nakittir harekete geç artık."