﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti.
Bir markette görüntülenen Valencia'nın, deprem sebebiyle gıda ve barınma sorunları yaşayan vatandaşlar için alışveriş yaptığı ifade edildi.
Ayrıca Enner Valencia, Instagram hesabındaki profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak güncelledi.
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