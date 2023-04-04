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Valencia düşme hattından kalkamadı

La Liga'da Valencia, Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Valencia, düşme hattından çıkamadı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 00:30
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Valencia ile Vallecano puanları paylaştı

Valencia düşme hattından kalkamadı
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İspanya La Liga'nın 27. haftasında düşme hattındaki Valencia, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçın henüz 9. dakikasında konuk ekip Rayo Vallecano Comesana'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol için yüklenen Valencia, 81. dakikada Justin Kluivert'ın penaltısıyla eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Kabus gibi bir sezon yaşayan Valencia puanını 27'ye yükselterek düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.

Sezonun flaş ekiplerinden Rayo Vallecano ise 37 puana yükseldi.

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