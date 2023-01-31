Valencia Gattuso'yu gönderdi

İspanya'nın Valencia takımında kötü gidişin faturası teknik direktör Gennaro Gattuso'ya kesildi.
9 Haziran 2022'de Valencia'nın başına geçen Gattuso ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Ancak kötü bir sezon geçiren Valencia, son 3 haftadır maç kazanamıyordu.
Valencia, LaLiga'da 20 puanla 14. sırada bulunuyor.
Takımın başında antrenmanlara altyapı hocası Salvador Gonzalez'in çıkacağı bildirildi.
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