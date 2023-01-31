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Valencia Gattuso'yu gönderdi

İspanya'nın Valencia takımı, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevine son verdi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 06:08
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Valencia'da Gattuso'ya şok

Valencia Gattuso'yu gönderdi
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İspanya'nın Valencia takımında kötü gidişin faturası teknik direktör Gennaro Gattuso'ya kesildi.

9 Haziran 2022'de Valencia'nın başına geçen Gattuso ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Ancak kötü bir sezon geçiren Valencia, son 3 haftadır maç kazanamıyordu. 

Valencia, LaLiga'da 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

Takımın başında antrenmanlara altyapı hocası Salvador Gonzalez'in çıkacağı bildirildi.

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