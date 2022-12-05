Katar'da yıldızlaşan Valencia ile Fenerbahçe anlaştı

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den kazanacağı ücret belli oldu.

2022 Katar Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı ile adından söz ettiren Enner Valencia, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek. Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecekti. Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tuttu ve Valencia ile anlaşma sağladı. Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den kazanacağı ücret belli oldu. İşte ayrıntlar...

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan birisi olan Enner Valencia'da mutlu son! Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansın ardından birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü Sarı- Lacivertli kulüp ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.