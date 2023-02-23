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Enner Valencia ülkesi Ekvador'a dönmek istiyor. Resmen açıkladı

Katar'daki Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Fenerbahçeli Valencia'dan ayrılık açıklaması geldi. Valencia Ekvador ekibi Emelec'e dönmek istediğini söyledi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:57
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Valencia'dan ayrılık açıklaması geldi

Enner Valencia ülkesi Ekvador'a dönmek istiyor. Resmen açıkladı
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'dan ayrılık açıklaması...
Ekvadorlu yıldızın eski kulübü Emelec hakkında sorulan bir soruya verdiği çarpıcı yanıt dikkat çekti.
Bir televizyon programında kendisine sorulan, "Emelec'e dönmek ister misin" sorusunu yanıtlayan Valencia, "Tabii ki. Emelec'e dönmek benim için bir gurur olur. Öyle bir teklif gelmesi halinde önce imzayı atıp sonra ne kadar kazanacağımı sorarım" ifadelerini kullandı.
Çıkış yaptığı ilk kulüp olan Emelec'de 117 resmi maça çıkan Enner Valencia, bu maçlarda 23 gol 21 asistlik performans sergilemişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Valencia, bu maçlarda 23 gol 4 asistlik katkı gösterdi.

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