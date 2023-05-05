Valencia'dan yeni haber geldi. Top Jesus'ta

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesinde gözler Valencia'nın sağlık durumuna çevrildi.

Valencia'dan yeni haber geldi. Top Jesus'ta

Fenerbahçe’de Enner Valencia gelişmesi... Sarı -Lacivertlilere sakatlardan iyi haber geldi. Sivasspor maçının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlıkla korkutan ve sahayı ambulansla terk eden Enner Valencia, sahaya indi.

Enner Valencia’yla birlikte sakatlığını atlatan İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında sahada yer aldı.

Bu gelişmeler Jorge Jesus’un yüzünü güldürdü. İki futbolcunun da Giresunspor maçının kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Enner Valencia’nın dönüşüyle birlikte Joao Pedro’nun Giresunspor maçında saha kenarında olması bekleniyor.

Valencia’nın kritik müsabakadaki partnerinin Michy Batshuayi ya da Joshua King olması muhtemel.
Tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

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