Valencia'ya ilk maçında büyük şok

Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia ilk maçta büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Valencia'ya ilk maçında büyük şok

Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren ve Süper Ligi gol kralı olarak bitiren Enner Valencia sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.
Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia ilk maçta istediğini bulamadı.
Internacional formasıyla ilk maçına Flumınense'ye karşı çıkan Enner Valencia takıma katılalı 14 gün oldu. Takıma ve atmosfere henüz uyum sağlayamayan Valencia ilk yarıda gösterdiği etkisiz performansın ardından devre arasında yedek kulübesine geldi.

OYUNDAN ALINDI
Internacional ilk yarısı 0-0 biten maçı ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti.
İlk 45 dakikada 15 kez topla buluşabilen ve 5 isabetli pas yapan Enner Valencia kendisine gelen pozisyonları değerlendiremeyince oyundan alındı.
Maç içerisinde zor anlar yaşayan Enner Valencia için taraftarlardan tepki gelmedi. Henüüz 14 gündür takımla çalışan ve maç içerisinde yüzde 90'lara ulaşan nem oranlarına uyum sağlayamayacağını düşünen taraftarlar Ekvadorlu yıldızın biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

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