Valencia'ya muhteşem karşılama

Sözleşmesinin bitiminin ardından Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia'yı havaalanında binlerce taraftar karşıladı.

Valencia'ya muhteşem karşılama

Bu sezon attığı gollerle Süper Lig’de gol kralı Avrupa’da ise en çok gol atan 3. futbolcu konumunda yer alan Enner Valencia yeni takımı olan Internacional’e katılmak için dün akşam saatlerinde Porto Alegre’ye iniş yaptı.

MEŞALE VE TEZAHİRATLARLA KARŞILADILAR
Ekvadorlu futbolcunun geleceği saatte havaalanında toplanan binlerce Internacional taraftarı Valencia’yı meşaleler ve tezarühatlarla karşıladı. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Enner Valencia 1 saat boyunca taraftarlarla resim çektirdikten sonra kendisini bekleyen arabaya zar zor ulaşabildi.

PERFORMANSI
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 48 maça çıkmış ve bu maçlarda 33 gol ve 7 asist kaydetmişti.

LİGDE 6. SIRADALAR
Avrupa’dan farklı bir takvimde ilerleyen Brezilya Ligi’nde Internacional çıktığı 12 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 20 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

dsc02849.jpg

dsc02609-rotated.jpg

dsc01972.jpg

dsc03114.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor Güncel
Trendyol Dünya Kobi Günü’nü kutluyor
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı Güncel
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu Magazin
Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran zamanı durdurdu
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması Spor
Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor