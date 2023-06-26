Valencia'ya muhteşem karşılama

Bu sezon attığı gollerle Süper Lig’de gol kralı Avrupa’da ise en çok gol atan 3. futbolcu konumunda yer alan Enner Valencia yeni takımı olan Internacional’e katılmak için dün akşam saatlerinde Porto Alegre’ye iniş yaptı.

MEŞALE VE TEZAHİRATLARLA KARŞILADILAR

Ekvadorlu futbolcunun geleceği saatte havaalanında toplanan binlerce Internacional taraftarı Valencia’yı meşaleler ve tezarühatlarla karşıladı. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Enner Valencia 1 saat boyunca taraftarlarla resim çektirdikten sonra kendisini bekleyen arabaya zar zor ulaşabildi.

PERFORMANSI

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 48 maça çıkmış ve bu maçlarda 33 gol ve 7 asist kaydetmişti.

LİGDE 6. SIRADALAR

Avrupa’dan farklı bir takvimde ilerleyen Brezilya Ligi’nde Internacional çıktığı 12 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 20 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.