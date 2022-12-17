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Fransız devi Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda gelişmeler yaşanıyor.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:12
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Valentin Rosier'e Fransa'dan talip çıktı: Ciddi pazarlık yapılıyor

Fransız devi Beşiktaş'ın yıldızını istiyor
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Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransız sağ bek oyuncusu Rosier'i gündemine aldı. Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas da kuruldu. Rosier'in menajeriyle temaslar devam ediyor. Ancak; Beşiktaş Kulübü'ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.
Milliyet'in haberine göre Son dönemde disiplinsiz tavırları ile tepki çeken ve teknik direktör Şenol Güneş'in toplantı yaparak uyardığı futbolcunun ayrılması durumunda ise alternatif isimler hazır olduğu öğrenildi.
ALTERNATİF İSİMLER VAR
Beşiktaş'ta Rosier ile yol ayrımı yaşanması halinde Kayserispor'da oynayan Onur Bulut ve Siyah-Beyazlılar'ın Çaykur Rizespor'a kiraladığı Kerem Kalafat alternatif isimler durumunda. 4.8 milyon euroya alınan futbolcu için son kararı Şenol Güneş verecek.

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