Valerien Ismael Almanlara Türkiye'yi anlattı: Cennet-cehennem arası yok

Almanya basınından Merkur'a açıklama yapan Ismael, "Teklif yapan kulüperle görüşmelerim devam ediyor. Danışmanım ve ben şu anda çok meşgulüz. Bu dönem, birçok kulübün takımını yeniden düzenlediği bir dönem.

Şunu da itiraf etmeliyim ki, son 3 ay benim için iyi geçti. Bütün hafta ailemle birlikteyim. Ancak, yeni bir kulüp için tüm pillerimi şarj ettim" diye konuştu.

"PATRON TEKNİK DİREKTÖR"

"Teknik direktörlüğün en sevdiğiniz yanı nedir?" sorusu üzerine ise Valerien Ismael şu yanıtı verdi:

Bunu söylemek zor, çok farklı bir iş. Alamnay'da açık bir yapı ve sportif hedefle mücadele ediyorsunuz. İngiltere ve Türkiye'de patron tamamen tenik direktör. Bir de fikirleri olan kulüp sahipleri ya da başkanlar var.



Beşiktaş dönemiyle ilgili de konuşan Valerien, "Türkiye'de cennet ile cehennem arasında bir yer yok, ikisinden biri. Beşiktaş ile harika bir 7 ay geçirdim ama baskı çok yüksekti. Her zaman kazanmak zorundaydık. Beraberlikler bile yetmiyordu" dedi.



