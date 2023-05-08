Valerien Ismael Almanlara Türkiye'yi anlattı: Cennet-cehennem arası yok

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka bir kulüp bulamayan Valerien Ismael Alman basınana gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael Almanlara Türkiye'yi anlattı: Cennet-cehennem arası yok

Almanya basınından Merkur'a açıklama yapan Ismael, "Teklif yapan kulüperle görüşmelerim devam ediyor. Danışmanım ve ben şu anda çok meşgulüz. Bu dönem, birçok kulübün takımını yeniden düzenlediği bir dönem.

Şunu da itiraf etmeliyim ki, son 3 ay benim için iyi geçti. Bütün hafta ailemle birlikteyim. Ancak, yeni bir kulüp için tüm pillerimi şarj ettim" diye konuştu.

"PATRON TEKNİK DİREKTÖR"
"Teknik direktörlüğün en sevdiğiniz yanı nedir?" sorusu üzerine ise Valerien Ismael şu yanıtı verdi:

Bunu söylemek zor, çok farklı bir iş. Alamnay'da açık bir yapı ve sportif hedefle mücadele ediyorsunuz. İngiltere ve Türkiye'de patron tamamen tenik direktör. Bir de fikirleri olan kulüp sahipleri ya da başkanlar var.

Beşiktaş dönemiyle ilgili de konuşan Valerien, "Türkiye'de cennet ile cehennem arasında bir yer yok, ikisinden biri. Beşiktaş ile harika bir 7 ay geçirdim ama baskı çok yüksekti. Her zaman kazanmak zorundaydık. Beraberlikler bile yetmiyordu" dedi.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Elektrik kabloları bomba gibi patladı Güncel
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı Güncel
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır Güncel
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü Güncel
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü
İzmit Körfezi turkuaza büründü Güncel
İzmit Körfezi turkuaza büründü
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor Güncel
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti Güncel
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti