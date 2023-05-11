Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi

Beşiktaş'a 'büyük proje' diye yutturuldu. Siyah - Beyazlıların bir yılı çalındı. Valerien Ismael'i Beşiktaş'tan ayrıldıktan 7 ay sonra ancak köy takımı kabul etti.

Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiltere Championship 2. Lig takımlarından Watford ile anlaştı.

Bu sezona Beşiktaş'ta başlayan ve Siyah - Beyazlı takımı zirveden uzaklaştıran Valerien Ismael, 11. haftada Hatayaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

ORTALAMASI 2 PUANIN ALTINDAYDI

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 19 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım bulamayan Valerien Ismael 7 aylık aranın ardından İngiliz 2. Lig takımna imza attı.

"VALERIEN ÇOK DENEYİMLİ"

Watford'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Gözler 2023-2024 sezonuna çevrilirken, Valerien Ismael'in kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Watford Teknik Heyet Sorumlusu Ben Manga, Ismael'in transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Mayıs ayında, bu kadar erken bir zamanda yeni bir teknik direktörle anlaşmamız, gelecek sezona birlikte çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien'in deneyimine sahip birini Watford'da ağırlayabilmek kulübümüz için iyi bir haber. Hepimiz onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

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